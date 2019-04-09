هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 09:27 ص

سيارة تابعة لمجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة في مقرها في الربع الخالي في 10 ايار/مايو 2016

جذبت السندات التي أصدرتها المجموعة السعودية النفطية العملاقة "أرامكو" الثلاثاء طلبا قياسيا من المستثمرين بلغ 85 مليار دولار قبل ساعة من إغلاق العمليات، حسبما ذكر مصدر مصرفي لوكالة فرانس برس.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح الإثنين أن "أرامكو" ستغلق الأربعاء صفقة إصدار سندات لجمع عشرة مليارات دولار لتمويل شرائها سبعين بالمئة من شركة البتروكيميائيات السعودية الضخمة "سابك".

وحتى الآن، لم تؤكد المجموعة السعودية هذا المبلغ.

واكتفى وزير الطاقة السعودي بالحديث عن مبلغ تفوق قيمة السندات بثلاث مرات.

وأوضح المصدر المصرفي أن مدة استحقاق السندات تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثين عاما.

وقال الفالح إن الشركة تسعى "لإقامة حضور دائم في الأسواق المالية العالمية".

وكانت "أرامكو" أعلنت الشهر الماضي أنها تنوي الاستحواذ على 70% من أسهم "سابك" بقيمة 69,1 مليار دولار، في عملية دمج لأكبر شركتين في المملكة الثريّة.

وأعلنت أرامكو أرباحا صافية بقيمة 111,1 مليار دولار العام الماضي، ما جعلها أكثر شركات العالم تحقيقا للأرباح في 2018.

وستمنح هذه الصفقة الضخمة برنامج الإصلاحات الطموح الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهدف تنويع الاقتصاد، دفعة نقدية هائلة.

وإلى جانب هذه الاحتياطات الضخمة، ستعطي الصفقة مع "سابك" صندوق الاستثمارات العامة في السعودية برئاسة محمد بن سلمان، دفقا نقديا يحتاج اليه لتطبيق "رؤية 2030".

وقبيل إصدار السندات، قامت أرامكو بفتح دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني.

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