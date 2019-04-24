هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 08:25 ص

نددت ايران ليل الثلاثاء الاربعاء بصمت الولايات المتحدة عن إعدام 37 شخصا في السعودية بعد إدانتهم ب"الارهاب".

وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر "بعدما غضت النظر عن تقطيع جثة صحافي، لم تقل حكومة ترامب كلمة واحدة حين قطعت السعودية رؤوس 37 شخصا في يوم واحد، وصولا الى صلب شخص بعد يومين من الفصح".

واضاف "الانتماء الى مجموعة بولتون وبن سلمان وبن زايد و"بيبي" (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو) يعني الافلات من العقاب عن أي جريمة".

وجون بولتون هو مستشار الامن القومي للبيت الابيض، فيما محمد بن سلمان هو ولي عهد السعودية ومحمد بن زايد حليفه ولي عهد ابو ظبي.

ويشير جواد ظريف في تعليقه الى جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر في قنصلية بلاده في اسطنبول والتي اثارت استياء دوليا وأساءت إلى صورة ولي العهد السعودي.

ونفذت السلطات السعودية الثلاثاء أحكاما بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة ب"الإرهاب"، بعد ثلاث سنوات على إعدام 47 شخصا بينهم رجل دين شيعي، في قضية أدت إلى قطع العلاقات مع طهران.

ونددت منظمة العفو الدولية بعمليات الإعدام مؤكدة في بيان أن غالبية من تم اعدامهم من الشيعة.

وقالت لين معلوف مديرة الابحاث في المنظمة في الشرق الاوسط إن "الاعدام اليوم دليل مخيف على ازدراء السلطات السعودية بالحياة البشرية".

وأضافت "إنه أيضًا مؤشر آخر الى كيفية استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة داخل الأقلية الشيعية في البلاد".

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