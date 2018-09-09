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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 09:34 ص 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:34

عناصر من الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني بعد قصف مقرهم في كويسنجق في كردستان العراق في 8 ايلول/سبتمبر 2018

أكد حرس الثورة الإسلامية في ايران الاحد انه أطلق السبت سبعة صواريخ على مقر حركة معارضة كردية ايرانية في العراق.

وأفاد بيان على الموقع الرسمي لحرس الثورة أن "مقر الارهابيين (...) ضرب السبت بسبعة صواريخ أرض" اطلقتها فرقة من القوة الجيوفضائية التابعة لحرس الثورة" وادت الضربة الى مقتل 11 شخصًا حسب مصادر كردية.

وشاركت في هذا الهجوم النادر العابر للحدود أيضا كتيبة الطائرات المسيرة في حرس الثورة.

وقتل 11 عنصرا من الحزب في قصف لمقرهم خلال اجتماع في اقليم كردستان العراق، بحسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس.

وكان مسؤول في الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني اعلن ان صواريخ سقطت على مقر الحزب أثناء انعقاد مؤتمره" في كويسنجق بين اربيل والسلميانية. واتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وقال مدير مستشفى كويسنجق كامران عباس لوكالة فرانس برس "قتل 11 شخصا وأصيب 30 آخرون بجروح إثر سقوط صواريخ كاتيوشا على مقرهم" في هذه المدينة.

وأوضح أن بين الجرحى الامين العام الجديد للحزب مصطفى مولودي والسابق خالد عزيزي.

وقال حرس الثورة في البيان إن "عقاب المعتدين تم التخطيط بعد أفعال شريرة اركبها في الأشهر الأخيرة ارهابيون في المنطقة الكردية (في العراق) على حدود الجمهورية الاسلامية".

وأضاف أن عددا من "فرق الارهابيين" أرسلت مؤخرا انطلاقا من منطقة الحكم الذاتي في العراق إلى محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمنشاه.

ودارت مواجهات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني مؤخرا وحرس الثورة في بلدات ماريوان وكامياران في المناطق الكردية في إيران.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب