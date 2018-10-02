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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 06:47 م 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 18:47

المتحدث باسم الخارجية الايراني بهرام قاسمي في مقابلة مع فرانس برس في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2018

دعت طهران الثلاثاء الى إجراء محادثات مع باريس لتوضيح "سوء الفهم" بشأن اعتداء تم إحباطه كان يستهدف جماعة معارضة في المنفى قرب العاصمة الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في مقابلة مع وكالة فرانس برس "إذا كان هناك سوء فهم ... حول شيء غير موجود، سواء كان ذلك مؤامرة من قبل آخرين او خطأ، يمكننا الجلوس والتحدث عن ذلك".

وكانت باريس اتهمت الثلاثاء وزارة الاستخبارات الايرانية بالتخطيط لاعتداء قرب باريس تم إحباطه، كان يستهدف تجمعا لمعارضين ايرانيين، وقررت فرض عقوبات على مصالح ايرانية في فرنسا.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء طالبا عدم الكشف عن اسمه "إن تحقيقا طويلا ودقيقا ومفصلا لأجهزتنا أتاح التوصل بوضوح وبدون أي لبس، الى تحميل وزارة الاستخبارات الايرانية مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء" ضد تجمع لحركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في فيلبنت قرب باريس.

وقال المسؤول الايراني "أنفي بشدة الاتهامات".

وتابع "عندما يكون أساس المنطق خاطىء، ولا يوجد شيء غير الادعاءات، سيكون من غير المفيد على الاطلاق بناء فرضيات".

وخلص الى القول "بالتأكيد بإمكان ايران التعاون لازالة أي سوء فهم مع فرنسا، أو مع أي بلد آخر في المنطقة أو في أوروبا" مضيفا "والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي سلوك طريق الدبلوماسية، ولا نعرف طريقا آخر".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب