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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 07:05 ص 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:05

الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)