هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 12:22 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:22

محامي إيران محسن محبي خلال الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية للنظر في الشكوى الإيرانية ضد العقوبات الأميركية وذلك في لاهاي بتاريخ 27 آب/اغسطس 2018

أعلنت طهران الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن العقوبات الأميركية ضد إيران يجب أن تُعلق على الفورً لأن "الوقت ينفد" بالنسبة إلى السكان الذين "يعانون أصلاً بشدة" من إعادة فرضها.

وكانت إيران تعرض حججها الختامية في إطار دعوى قدمتها في تموز/يوليو ضد واشنطن بهدف الحصول على رفع للعقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الجمهورية الإسلامية.

وصرّح ممثل إيران محسن محبي أمام القضاة أن "الوقت ينفد بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية".

وتابع "ملايين الناس الذين يعيشون في هذا البلد يعانون أصلاً بشدة من العقوبات التي أعيد فرضها من قبل الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأميركي إنسحاب بلاده في أيار/مايو من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران والقوى العظمى عام 2015 والتزمت إيران من خلاله بعدم حيازة السلاح الذري.

وتلت هذا الانسحاب إعادة فرض عقوبات أميركية قاسية على الجمهورية الإسلامية تتضمن معوقات أمام المعاملات المالية واستيراد المواد الأولية إضافة إلى تدابير عقابية على عمليات الشراء في قطاع السيارات والطائرات التجارية.

وردّت الولايات المتحدة الثلاثاء عبر التأكيد أن إعادة فرض العقوبات ضروري لحماية الأمن الدولي، ورفضت اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر بالدعوى التي قدمتها إيران.

وستلي العقوبات الأميركية الأولى التي دخلت حيّز التنفيذ في بداية آب/أغسطس، تدابير أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر تؤثر على قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الإيراني.

وأعلنت مجموعات دولية عديدة انسحابها من البلاد بعد إعادة فرض العقوبات.

وتؤكد إيران أن التدابير الأميركية "انتهاك صارخ" لأحكام معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة الموقعة عام 1955.

وتقضي هذه المعاهدة غير المعروفة كثيرا بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية. الا ان المعروف ان الولايات المتحدة وايران لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب