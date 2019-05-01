هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 05:12 م

وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنغانه يلقي كلمة خلال افتتاح المعرض الرابع والعشرين للصناعات النفطية والغازية والبتروكيميائية في طهران في الاول من ايار/مايو 2019

انتقدت ايران الاربعاء دولتين من جيرانها، لمحاولتهما إقناع العالم بأنه سيكون بالإمكان الاستغناء عن النفط الايراني بالتزامن مع تأكيد واشنطن عزمها على منع ايران من تصدير النفط بشكل كامل.

وقال وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنغانه في خطاب القاه في طهران "إن اثنين من جيراننا يحاولان باستمرار تطمين الاسواق عبر القول بأنه لن تكون هناك أي مشكلة في حال سحب النفط الايراني من السوق".

وأَضاف الوزير الايراني أن هاتين الدولتين تتصرفان بهذه الطريقة "عبر نشر بيانات، والمبالغة بالكلام عن قدراتهما لتأمين انتاج اضافي" من النفط، متجنبا ذكر اسم الدولتين، بل شدد على القول أن ايران "ليس لديها أي عداء تجاه اي دولة في المنطقة".

وتابع زنغانه في كلمته التي القاها لدى افتتاح المعرض الدولي ال24 للصناعات النفطية والغازية والبتروكيميائية في طهران "أي خبير مستقل بشؤون السوق يدرك أن طاقة الانتاج الاضافية لهاتين الدولتين قد تم تضخيمها".

وكانت الولايات المتحدة شددت عقوباتها في الثاني والعشرين من نيسان/ابريل على ايران عبر وقف العمل بالاستثناءات التي كانت منحتها لثماني دول لمواصلة شراء نفط من ايران من دون التعرض لعقوبات اميركية.

وأعلن مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه ان بلاده "مستعدة لتصدير 250 الف برميل نفط اضافي يوميا" في حال طلبت الاسواق ذلك.

اما وزير النفط السعودي خالد الفالح فأعلن من جهته ان الرياض مستعدة لابقاء السوق النفطية "مستقرة" بعد القرار الاميركي، قبل أن يعلن بعد ذلك بيومين ان بلاده لا تنوي على الفور زيادة انتاجها النفطي للتعويض عن وقف المعروض الايراني.

وتابع الوزير الايراني "إن الامور في العالم لا تجري بالسهولة التي تتصورها الولايات المتحدة وبعض داعميها".

وخلص الى القول "ان الرغبة الاميركية بجعل الصادرات النفطية الايرانية تتراجع الى الصفر وهم"، مضيفا "السوق النفطية لا يمكن ان تدار عبر البيانات، والمهم هو المستوى الفعلي للانتاج الموضوع في السوق".

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