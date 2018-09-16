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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 05:54 ص 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:54

الحلبوسي في صورة التقطت من شريط فيديو وزعه البرلمان العراقي السبت في 15 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)