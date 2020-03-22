هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 01:54 م

شعار مجموعة "طيران الامارات" في مطار دبي في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2018

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الأحد أنها علّقت رحلات إضافية، مبقية على 13 وجهة فقط من بين 159 بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وذلك للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت المجموعة الإماراتية، أكبر ناقل جوي في المنطقة، أعلنت الجمعة تعليق الرحلات إلى أكثر من 110 وجهات.

وقررت الشركة في البداية الأحد تعليق الرحلات إلى كافة الوجهات التي تخدمها وعددها 159، لكنها عادت عن قرارها بعد ساعات وقررت الإبقاء على رحلاتها إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وسويسرا، والفيليبين، وهونغ كونغ، وتايلاند، واليابان وخمس بلدان أخرى.

وقالت على موقعها ان قرار التراجع جاء استجابة "لطلبات حكومات وزبائن لدعم عملية إعادة مواطنين" إلى بلدانهم، مشيرة إلى ان رحلاتها ستتواصل إلى البلدان الـ13 "حتى اشعار آخر، وحتى إغلاق الحدود، وبقاء الطلب" على السفر.

وفي بيان اولي حول تعليق كافة الرحلات والذي تراجعت عنه في وقت لاحق، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي للمجموعة ان الشركة "سوف تعلق موقتاً جميع رحلات الركاب اعتباراً من يوم الأربعاء 25 آذار/مارس الجاري"، مشيرا أن الشركة ستواصل عمليات الشحن "التي لا يزال الطلب عليها كبيراً".

وأضاف "نحن نراقب الأوضاع لحظة بلحظة، وسوف نستأنف تشغيل رحلاتنا المنتظمة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".

وأكد الشيخ أحمد "دخل العالم فعلياً في حجر صحي حقيقي وشامل بسبب تفشي كوفيد-19".

وبحسب البيان، فقد كانت "عمليات مجموعة الإمارات تسير على ما يرام من حيث تحقيق الأهداف المالية المحددة حتى كانون الثاني/يناير 2020، لكن كوفيد-19 أوقف كل ذلك فجأة وبصورة مؤلمة على مدى الأسابيع الستة الماضية".

- خفض رواتب -

كما أعلنت المجموعة أيضا أنها ستقوم بخفض الرواتب الأساسية "موقتا" بنسب تتراوح بين 25% و50%، لغالبية العاملين فيها لفترة ثلاثة أشهر دون إلغاء الوظائف.

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "نحن حريصون على حماية مواردنا البشرية ذات الكفاءة العالية، وبدلاً من مطالبة العاملين بترك العمل، اخترنا تخفيض الرواتب الأساسية مؤقتا لتجنب إلغاء الوظائف".

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الاسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات إلى عشرات المدن وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.

وكانت الإمارات قد قررت السبت إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم تأمر سلطات الإمارات سكّانها بالبقاء في منازلهم، كما انّها لم تغلق المراكز التجارية الكبرى على غرار مدن في دول مجاورة، لكنّها نصحت المقيمين فيها رغم ذلك بعدم الخروج أو الاختلاط، وألزمت موظفين حكوميين العمل من بعد.

وضمن الجهود الهادفة إلى الحد من تفشي الوباء، سارعت دول الخليج إلى اتخاذ تدابير وقائية، خاصة في مجال الرحلات الجوية.

وفي السعودية المحاذية للإمارات، تمّ تسجيل 119 إصابة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 511، شفي 17 من بينهم.

وفي البحرين، سجّلت وفاة ثانية، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 333، شفي من بينهم 149.

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