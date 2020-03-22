هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 01:54 م

شعار مجموعة "طيران الامارات" في مطار دبي في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2018

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الأحد أنها ستعلق كافة رحلات الركاب بحلول 25 من آذار/مارس، للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" في بيان، "طيران الإمارات سوف تعلق موقتاً جميع رحلات الركاب اعتباراً من يوم الأربعاء 25 آذار/مارس الجاري"، مشيرا أن الشركة ستواصل عمليات الشحن "التي لا يزال الطلب عليها كبيراً".

وأضاف "نحن نراقب الأوضاع لحظة بلحظة، وسوف نستأنف تشغيل رحلاتنا المنتظمة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".

وأكد الشيح أحمد "دخل العالم فعلياً في حجر صحي حقيقي وشامل بسبب تفشي كوفيد- 19".

وبحسب البيان، فقد كانت "عمليات مجموعة الإمارات تسير على ما يرام من حيث تحقيق الأهداف المالية المحددة حتى كانون الثاني/يناير 2020، لكن كوفيد-19 أوقف كل ذلك فجأة وبصورة مؤلمة على مدى الأسابيع الستة الماضية".

وتسافر "الإمارات" في العادة إلى 159 وجهة عالمية.

كما أعلنت المجموعة أيضا أنها ستقوم بخفض الرواتب الأساسية "موقتا" بنسب تتراوح بين 25%- 50%، لغالبية العاملين فيها لفترة ثلاثة أشهر دون إلغاء الوظائف.

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "نحن حريصون على حماية مواردنا البشرية ذات الكفاءة العالية، وبدلاً من مطالبة العاملين بترك العمل، اخترنا تخفيض الرواتب الأساسية مؤقتا لتجنب إلغاء الوظائف".

وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الاسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات إلى عشرات المدن وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.

وكانت الإمارات قد قررت السبت إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم تأمر سلطات الإمارات سكّانها بالبقاء في منازلهم، كما انّها لم تغلق المراكز التجارية الكبرى على غرار مدن في دول مجاورة، لكنّها نصحت المقيمين فيها رغم ذلك بعدم الخروج أو الاختلاط، وألزمت موظفين حكوميين العمل من بعد.

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