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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 03:17 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:17

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقاء في طهران في 8 آب/اغسطس. (afp_tickers)