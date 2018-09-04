ظريف يؤكد أن إيران تبذل جهودا لاخراج المقاتلين من إدلب "بأقل تكلفة بشرية"
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وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقاء في طهران في 8 آب/اغسطس.(afp_tickers)
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء إن إيران تبذل جهودا لاخراج المسلحين من آخر معقل للفصائل المقاتلة في سوريا "بأقل تكلفة بشرية".
ونقلت وكالة ارنا عن ظريف قوله "نبذل جهدنا لیتم (حل) الوضع فی ادلب عبر خروج الارهابیین من هذه المنطقة باقل نسبة من التكلفة البشریة".
وأكد أن مباحثات ستجري مع الدول الراعیة لمفاوضات استانة حتي الجمعة المقبل "بما یخفف من ضغوط الظروف التی تخلف اضرارا للشعب السوري والتوصل الي نتیجة بشان عملیة دحر المتطرفین".
وإيران داعم أساسي للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر منذ سبع سنوات. وستساعد في عملية استعادة السيطرة على إدلب المعقل الأخير للفصائل المقاتلة المحاذي للحدود التركية.
وأكد ظريف مناقشة الهجوم الوشيك مع تركيا وسوريا.
وستتم مناقشته أيضا في قمة في طهران الجمعة بين رؤساء إيران وتركيا وروسيا.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوريا وإيران وروسيا الاثنين من شن عملية عسكرية قد تؤدي إلى "مأساة إنسانية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب