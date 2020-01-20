هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 11:48 ص

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ف يبومباي بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2020

أعلنت إيران الاثنين أن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف سيتغيّب عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد هذا الأسبوع في سويسرا بعدما أدخل المنظمون تعديلاً على الفقرة التي كان من المقرر أن يشارك فيها.

وخيّم التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران على القمّة السنوية التي تنطلق في منتجع دافوس السويسري الثلاثاء.

وكان من المفترض أن يحضر ظريف الاجتماع بعدما تلقّى دعوة شخصية، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال المتحدّث باسم الوزارة عبّاس موسوي "غيّروا البرنامج الأصلي الذي كانوا أعدّوه له والذي تم الاتفاق عليه".

وقال للصحافيين في طهران "بجميع الأحوال، لن تتم هذه الزيارة بكل أسف".

وينطلق المؤتمر السنوي في جبال الألب السويسرية الذي يضم أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم الثلاثاء ويستمر لأربعة أيام.

لكن غياب ظريف يقضي على احتمال حصول أي لقاء بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني.

وبدا البلدان على حافة الحرب بعدما أسفرت غارة بطائرة أميركية مسيّرة عن مقتل الجنرال النافذ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من الكانون الثاني/يناير.

وردّت إيران بعد خمسة أيّام بإطلاق صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق.

وبعد ساعات، أسقط الجيش الإيراني الذي كان في حالة تأهّب خشية الرد الأميركي طائرة ركاب أوكرانية ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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