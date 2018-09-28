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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 06:21 ص 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:21

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقاء في طهران في 7 آب/اغسطس. (afp_tickers)