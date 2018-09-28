ظريف يرفض اتهامات اسرائيل لإيران بحيازة مخزن سري نووي
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وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقاء في طهران في 7 آب/اغسطس.(afp_tickers)
رفض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الجمعة إتهامات اسرائيل لطهران بحيازة مخزن سري للاسلحة النووية.
وقال ظريف في تغريدة على تويتر "لن يؤدي أي عرض هواة أبدا الى إخفاء واقع أن اسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجا للاسلحة النووية +سريا+ و+غير معلن+".
ودعا اسرائيل الى فتح برنامجها "غير الشرعي للاسلحة النووية" أمام مفتشين دوليين.
وكان وزير الخارجية الإيراني يرد على ما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بأن ايران تملك "موقعا سريا لتحزين مواد نووية" مدعما أقواله بصور.
وقال نتانياهو وهو يلوح بخارطة وصور خارجية لمبنى قال أنه يظهر مدخل الموقع، "ما تخفيه ايران ستعثر إسرائيل عليه".
وأضاف "اليوم، أنا أكشف للمرة الاولى أن ايران لديها منشأة سرية أخرى في طهران، مخزن سري للاسلحة النووية لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج ايران السري للاسلحة النووية".
ورحب نتانياهو مرة اخرى بانسحاب الولايات المتحدة في ايار/مايو من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015.
واتاح ذلك الاتفاق انهاء سنوات من عزلة ايران عبر رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الدولية عنها. وفي المقابل تعهدت الجمهورية الاسلامية بالحد من أنشطتها النووية لكي تقدم ضمانات بانها لا تسعى الى امتلاك السلاح الذري.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب