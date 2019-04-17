هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 12:50 م

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصافحا نظيره الإيراني حسن روحاني وإلى جانبهما وزيرا خارجية البلدين مولود تشاوش أوغلو (يمين) ومحمد جواد ظريف في سوتشي الروسية في 14 شباط/فبراير 2019

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء زيارة لتركيا يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غداة لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو قبل بدء لقائه مع إردوغان "التقيت مطولا مع بشار الأسد. سأطلع إردوغان على حصيلة هذا اللقاء".

قطعت أنقرة علاقاتها مع نظام بشار الأسد منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 وهي تدعم فصائل مقاتلة معارضة تسعى لإطاحته، غير أن إردوغان أقر في شباط/فبراير بأن تركيا لا تزال تقيم اتصالات "على مستوى منخفض" مع النظام السوري.

أما إيران فهي مع روسيا من أبرز حلفاء النظام السوري في الحرب التي تفتك بالبلاد.

ويرعى البلدان مع تركيا مسار أستانا لإيجاد تسوية سياسية للنزاع السوري.

وقد اعتمد إردوغان منذ اندلاع النزاع السوري خطابا متشددا في معارضة بشار الأسد إذ دأب على وصفه بأنه "قاتل". غير أنه خفف من حدة لهجته خلال الأشهر الأخيرة.

وقال تشاوش أوغلو الأربعاء "في الميدان السوري، لدينا منذ البداية نقاط اختلاف مع إيران في مواضيع عدة. لكننا قررنا التعاون مع إيران لإيجاد حل سياسي".

ومن المقرر عقد جلسة محادثات جديدة بين إيران وروسيا وتركيا يومي 25 و26 نيسان/أبريل منه في كازاخستان.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك