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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 08:33 ص 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:33

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك بتاريخ 22 نيسان/ابريل 2016 (afp_tickers)