هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 05:54 م

مغربي ينتظر على الشاطئ بعد أيام من غرق قارب يقل مهاجرين شباباً من شاطئ في الدار البيضاء، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2019

ينظر يوسف بقلق في اتجاه المحيط على أمل أن تطفو جثة شقيقه ياسين، المفقود منذ غرق قارب كان يقل شبانا مغاربة مرشحين للهجرة قبالة ساحل الدار البيضاء، مثله مثل العديد من أقارب ضحايا الفاجعة.

ويهمس متحسرا "ندعو الله أن يعيد إلينا جثمان شقيقي كي نستطيع دفنه".

كان عمر ياسين المفقود منذ السبت 23 سنة، ومنذ وقوع الحادث، لفظ البحر 16 جثة جرى انتشالها، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس في عين المكان، وما زال البحث جاريا عن باقي المفقودين وإن تضاءل الأمل بالعثور عليهم بمرور الأيام.

استقل القارب 56 شخصا جميعهم شباب من قرى قريبة من بلدة قلعة السراغنة، وسط المغرب، بحسب شهادات أقارب الضحايا المتجمعين في شاطئ النحلة على ساحل الدار البيضاء، غرب المملكة.

ولم تؤكد السلطات المحلية لوكالة فرانس برس العدد، موضحة أنها لا تعلم عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب.

ونقل ثلاثة ناجين إلى المستشفى السبت في حالة غيبوبة وعادوا إلى بيوتهم بعد ذلك.

- "قتلهم الفقر" -

غرق القارب المطاطي "الذي يبلغ طوله نحو 10 أمتار" في شاطئ زناتة الواقع على بعد 5 كيلومترات شمال شاطئ النحلة، بحسب شاهد عيان. في حين كان يأمل ركابه أن يرسو بهم بأمان على الساحل الجنوبي لاسبانيا، البوابة التي يحلم المهاجرون بعبورها نحو الجنة الأوروبية.

وعلى مقربة من مركز للوقاية المدنية يتجاذب أقارب الضحايا أطراف الحديث في حلقات صغيرة ومعهم متطوعون من حي مجاور جاؤوا لتقديم يد العون لهم، بينما يلهو أطفال اصطحبوهم معهم مستمتعين بركوب الأمواج تحت شمس صافية.

ويرابط الكثير من أقارب الضحايا في المكان بانتظار أي جديد عن هؤلاء الشباب "الذين قتلهم الفقر"، كما تقول أمينة منفعلة. لقد قطعت هذه السيدة الأربعينية مثل نساء أخريات من عائلات الضحايا 250 كيلومترا على أمل "استعادة جثمان قريبها" و"إقامة العزاء" له.

وتضيف بنبرة حادة ونظرات غاضبة "لو كان لهم عمل لما رحلوا... الفقر والبطالة هما المشكلة، لا توجد طرق في منطقتنا ولا مدارس ولا فرص عمل".

ويتابع أحد أقارب ياسين آسفا "حصل على إجازة في الحقوق، بذل كل ما بوسعه ليحسن وضعه، دون جدوى".

وتعد منطقة قلعة السراغنة، الواقعة شرق مراكش، العاصمة السياحية للمغرب، من المناطق الزراعية التي لم تستفد من النمو ولا تتوفر فيها فرص الحصول على عمل، بحسب معطيات رسمية.

-"الفردوس الأوروبي"-

وتدين أمينة ناقمة "عدم قدوم أي مسؤول" لزيارة عائلات الضحايا. كما لم يصدر أي بيان تعزية رسمي عقب الفاجعة.

ويتهم بعض أقارب الضحايا مهربي بشر محتالين بأنهم أخذوا أموال الشباب وتخلوا عنهم في البحر، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إيقاف ستة مشتبه بهم دون أن يصدر أي تأكيد رسمي.

ويعد المغرب من الطرق الرئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتنطلق "قوارب الموت" كما يسميها المغاربة، عادة من السواحل المتوسطية شمالا على مرمى حجر من سواحل اسبانيا. ومن النادر أن تنطلق تلك القوارب من ساحل الدار البيضاء على المحيط الأطلسي، الذي يبعد أكثر من 350 كيلومتراً عن اسبانيا.

ويتحدر أغلب المرشحين للهجرة غير النظامية من بلدان إفريقيا الغربية، لكن الكثير من المغاربة باتوا يلجؤون أيضا لهذه الوسيلة في السنتين الأخيرتين على أمل غد أفضل في بلد تطبعه فوارق اجتماعية عميقة.

ويرى الناشط في إحدى الجمعيات يزيد بوصابون قرب شاطئ النحلة أن "البطالة هي المشكلة. الذين ركبوا هذا القارب قادمون من البادية وكانوا يحلمون ببلوغ الفردوس الأوروبي".

ويعاني الشباب المغربي الذي يمثل ثلث سكان المملكة البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بصورة خاصة من تبعات هذه الفوارق. وتفيد أرقام رسمية أن نحو 1,7 مليون شاب يوجدون خارج قاعات الدراسة. هؤلاء، الذين يمثلون نسبة 27,5 بالمئة من الشباب بين 15 و24 سنة، لم يحصلوا على أي مؤهلات ولا أي عمل بحسب إحصائيات رسمية.

وأثار مقتل طالبة عشرينية السنة الماضية في حادث إطلاق نار من دورية للبحرية الملكية على قارب يقل مهاجرين الاستياء والغضب. ولا يعرف عدد المغاربة الذين يحاولون ركوب "قوارب الموت" للوصول إلى أوروبا، في غياب أرقام رسمية.

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