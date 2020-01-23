هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 06:28 م

بوتين وعباس خلال اللقاء في بيت لحم الخميس في 23 كانون الثاني/يناير 2020

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بيت لحم اعلان اسرائيل "نيتها ضم اراضي فلسطينية"، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

كما تطرق الى "صفقة القرن التي يمكن ان يعلن عن "نهايتها الرئيس الاميركي دونالد ترامب كما كان اعلن عن بدايتها".

وقد اعلن ترامب عزمه طرح خطة سلام بين اسرائيل والفلسطينيين لم يكشف عن تفاصيلها لكن تقارير اعلامية افادت انها تشكل قطيعة مع السياسات والخطوط العريضة الاميركية المعروفة.

وقال عباس "ارحب بصديقي الشخصي فلاديمير بوتين الذي لا يفوت فرصة الا ويتحدث عن القضية الفلسطينية هذا ما تعودنا عليه".

وتابع عباس "هذه الزيارات مهمة لنا سواء في فلسطين او في موسكو وذلك من اجل ان نتشاور" معربا عن تقديره للدعم الروسي "السياسي والثقافي والمالي والامني".

كما اشاد عباس بالدور الروسي قائلا "نرى روسيا موجودة ومؤثرة في كل القضايا التي نعيشها في محيطنا".

وتطرق عباس الى الانتخابات الفلسطينية التشريعية قائلا "سنضع الرئيس بوتين بالصورة".

من جهته، قال بوتين ان "العلاقات الروسية الفلسطينية متجذرة وتاريخية".

واكد بوتين دعمه تطويرها في كافة المجالات.

وقال في هذا السياق "نحن جاهزون لترسيخ وتعزيز التعاون، وهذا يتعلق بكل تاكيد بالتعاون بما يخص التسوية الفلسطينية الاسرائيلية. نحن نتفهم قلقكم تجاه هذا الموضوع".

وشدد على ان هذه فرصة للتشاور مع الرئيس عباس في كل التطورات في المنطقة.

ودعا بوتين عباس لحضور احتفالات عيد النصر على الفاشية في موسكو في ايار/مايو المقبل.

وكان بوتين وصل إلى إسرائيل للمشاركة في إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر أوشفيتز النازي في بولندا.

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