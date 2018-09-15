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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 05:15 م 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:15

قبة الصخرة في الحرم القدسي حيث المسجد الاقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة في 27 من تموز/يوليو 2018. (afp_tickers)