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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 07:26 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 19:26

صورة من الارشيف لعباس خلال اجتماع لحركة فتح في رام الله في الاول من اذار/مارس 2018

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين حركة حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله خلال زيارته لقطاع غزة في 13 اذار/مارس الجاري، وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع، الامر الذي نددت به حماس.

من جهة اخرى، شن عباس هجوما حادا على الادارة الاميركية واصفا سفيرها في اسرائيل بانه "ابن كلب".

وقال عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله ان "حماس تقف وراء الاعتداء الذي استهدف الحمد الله" واضاف "ارتكبوا الجريمة الحمقاء".

وتابع "نحن لا نريد منهم تحقيقا ولا معلومات ولا اي شيء لاننا نعرف تماما انهم هم حماس التي وقفت وراء هذا الحادث وارتكبته بكل حقارة ونذالة".

واتهم حماس بانها "بدأت التحريض (على زيارة الحمد الله) (...) عندما قال احدهم +نريد ان نستقبل هذه الحكومة (التي يتراسها الحمد الله) بالكنادر والصرامي+، الكنادر والصرامي (الاحذية) ستنصب على رؤوسهم، اكبرهم واصغرهم".

وفي بيان تلقته وكالة فرانس برس قالت حماس انها تدين "المواقف التوتيرية لعباس"، منددة ب"إصدار عباس الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لحماس" في ما تعرض له الحمد الله "في حين ما زالت الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها بدون تعاون من حكومته حرفا لمسار العدالة وسير التحقيقات".

وطالبت حماس "كل الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية بالتدخل العاجل والمسؤول لوقف هذا التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم في منع وقوع الكارثة على المستوى الوطني الفلسطيني الداخلي" داعية "لإنتخابات عامة رئاسية وتشريعية و(على المستوى) المجلس الوطني".

واوضح عباس "لو نجحت عملية الاغتيال لأدت إلى عواقب وخيمة وكارثية على شعبنا الفلسطيني وفتحت الطريق أمام حرب دموية وأهلية".

واكد أن الذي حصل "لن يمر ولن نسمح له أن يمر"، مشددا على "حرص دولة فلسطين وحكومتها على مصالح شعبنا في قطاع غزة".

وقال عباس "بصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل الحفاظ على المشروع الوطني" بدون مزيد من الايضاحات.

واضاف "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع (...) هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية،" معتبرا أن "نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس هي محاولة اغتيال الحمد الله".

واستهدف انفجار الثلاثاء موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في بيت حانون بعد دخوله إلى قطاع غزة ما أوقع سبعة جرحى، وسدد ضربة جديدة لعملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة أساسا بين حركتي فتح وحماس.

ولم يصب الحمد الله أو أي من أعضاء وفده وبينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ نحو سنة اجراءات عدة ابرزها اقالة الاف من موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة وحسم نحو 30 بالمئة من رواتب موظفيها العموميين في القطاع والبالغ عددهم قرابة ستين الفا.

ورغم اتفاق المصالحة الموقع في 12 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، لا يزال الخلاف قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية إدارة غالبية الوزارات.

ويواجه القطاع وعدد سكانه نحو مليوني نسمة، اسوأ ازمة انسانية في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه اسرائيل منذ عقد.

- "ابن كلب" -

من ناحية ثانية وصف الرئيس الفلسطيني سفير الولايات المتحدة في اسرائيل ديفيد فريدمان ب"ابن الكلب".

وقال عباس ان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب "اعتبرت ان الاستيطان شرعي وهذا ما قاله اكثر من مسؤول اميركي أولهم سفيرهم في تل ابيب هنا ديفيد فريدمان. قال يبنون (الاسرائيليون) في ارضهم، +ابن الكلب+ يبنون في ارضهم؟ وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير اميركا في تل ابيب ماذا ننتظر منه".

واضاف "يجب الا نتعامى عن الحقيقة بعد الان، (انها) تدمير المشروع الوطني الفلسطيني. هذا هو المخطط الذي بدات ادارة الرئيس ترامب بتنفيذه حين اعلنت القدس عاصمة لاسرائيل وقررت نقل سفارتها اليها وقطعت مخصصاتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)".

وخلال مؤتمر عن معاداة السامية في القدس، اوضح فريدمان انه اشار في الايام الاخيرة الى عدم تنديد السلطة الفلسطينية بمقتل ثلاثة اسرائيليين بايدي فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وقال فريدمان بحسب ما نقلت عنه السفارة ان رد عباس "كان بوصفي بانني +ابن كلب+. هل ما يحصل معاداة للسامية ام نقاش سياسي؟ اترك الحكم لكم".

بدوره، ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريحات عباس وكتب في حسابه على موقع تويتر "للمرة الاولى منذ عشرات الاعوام، تتوقف الادارة الاميركية عن مسايرة المسؤولين الفلسطينيين وتقول لهم +كفى+. يبدو ان صدمة الحقيقة افقدتهم عقولهم".

وسيصبح فريدمان في ايار/مايو اول سفير اميركي ينتقل الى القدس حين تفتتح الولايات المتحدة سفارتها هناك.

واثار الرئيس ترامب غضب الفلسطينيين حين اعلن في السادس من كانون الاول/ديسمبر الفائت اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل ونيته نقل السفارة الاميركية اليها، ما شكل قطيعة مع نهج دبلوماسي تبنته الولايات المتحدة طوال عقود.

وردا على ذلك، جمد الفلسطينيون كل اتصالاتهم مع المسؤولين الاميركيين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب