عباس يجري فحوصا طبية بعد خضوعه لعملية جراحية في الاذن
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة التقطت في 11 نيسان/ابريل 2016 للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس(afp_tickers)
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت فحوصا طبية في مستشفى بالضفة الغربية المحتلة في اطار مراجعة للعملية الجراحية "الناجحة" التي أجريت له الثلاثاء في الاذن الوسطى، كما افاد مصدر قريب منه.
وقال المصدر إن عباس (83 عاما) أدخل الى المستشفى الاستشاري القريب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة لمدة نصف ساعة، اجرى خلالها تصويرا بالرنين المغناطيسي للاذن الوسطى، وغادر بعد ذلك مباشرة.
وأضاف ان التصوير بالرنين المغناطيسي هدف للتأكد من نجاح العملية التي اجراها عباس الثلاثاء.
من جهتها قالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الفحوصات التي اجراها عباس مساء السبت اظهرت "أن النتائج ممتازة".
وكان عباس خضع في المستشفى نفسه الثلاثاء لعملية جراحية "ناجحة" في الاذن الوسطى.
وأعيد انتخاب عباس مؤخرا رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية وسط تدهور كبير في العلاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومع تصاعد الغضب الفلسطيني على خلفية افتتاح السفارة الاميركية الى القدس، وفي ظل فشل تطبيق بنود المصالحة بين حركتي فتح التي يترأسها عباس وحماس.
وكان عباس انتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية للمرة الاولى في 2005 لمدة أربع سنوات. لكنه بقي في منصبه بسبب عدم إجراء انتخابات منذ ذلك الوقت جراء الخلافات الفلسطينية الداخلية خصوصا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب