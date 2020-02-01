هذا المحتوى تم نشره يوم 01 فبراير, 2020 12:05 م

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض ملصقاً يُظهر خرائط لفلسطين التاريخية من اليسار إلى اليمين، وخطة الأمم المتحدة للتقسيم لعام 1947، وحدود 1948-1967، وخريطة حالية للأراضي الفلسطينية بدون إسرائيل والمناطق والمستوطنات الملحقة، خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة في 1 شباط/فبراير 2020.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة أنه أبلغ إسرائيل والولايات المتحدة رسميا بقطع "اية علاقة" معهما بما فيها "العلاقات الأمنية".

وطلب عباس من اسرائيل "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية.

وقال عباس إنه تم تسليم رسالتين الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والى الإدارة الأميركية موضحاً أنهما شبه متطابقتين.

وتلا نص الرسالة التي أرسلت الى اسرائيل: "نبلغكم هنا أنه لن تكون هناك أية علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك العلاقات الأمنية في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية".

وتابع تلاوة النص "وعليكم أيها الإسرائيليون أن تتحملوا هذه المسؤولية كقوة احتلال".

وقال عباس إنه أبلغ نتانياهو أن الخطة الأميركية للسلام تمثل "نقضا لاتفاقات" أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993.

وأضاف ساخراً أنه بناء على ذلك قرر أن يعيد الى إسرائيل "الهدية التي سلمتنا اياها في أوسلو .. مسؤولية الأكل والشرب ... والأمن ... أنا ما عندي علاقة" من الآن فصاعدا بذلك.

وأوضح عباس أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017 الا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (ي أي ايه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الارهاب".

منى/ص ك

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