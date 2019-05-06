هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 12:27 م

اجتمع زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان بمحاميه لأول مرّة منذ ثماني سنوات، وفق ما قال أحدهم لوكالة فرانس برس الاثنين.

وقال ريزان ساريجا خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول إن اللقاء الذي جرى في الثاني من أيار/مايو كان "الأول مع محاميه منذ العام 2011 واستمر لنحو ساعة".

وأوقفت السلطات التركية أوجلان في شباط/فبراير 1999 وسجنته في جزيرة إمرالي قبالة اسطنبول حيث لا يزال محتجزا منذ 20 عاما.

وأضرب مئات السجناء الأكراد عن الطعام بشكل متقطع منذ تشرين الثاني/نوفمبر للاحتجاج على عزلته وتوفي عدد منهم مذاك.

وقال نوروز أويسال، وهو محام آخر لأوجلان، خلال المؤتمر "نحترم مقاومة أصدقاءنا داخل وخارج السجون لكننا لا نريدهم أن يوصلوا ذلك لدرجة تهدد صحتهم وتتسبب بوفاتهم".

من جهته، أشار ساريجا الذي التقي مع أويسال بزعيم حزب العمال الكردستاني إلى أنه "لا يزال من غير الواضح إن كانت اللقاءات مع المحامين ستتواصل بشكل دوري".

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني على أنه جماعة إرهابية. وأسفر تمرد أنصار الحزب في تركيا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984.

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