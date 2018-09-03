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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 02:57 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:57

أورد تقرير لمفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نُشر الاثنين ان عبور البحر الابيض المتوسط كان "أخطر من أي وقت مضى" على المهاجرين في الأشهر الاولى للعام 2018 إذ أدى الى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع العام.

وأوضحت المفوضية في بيان أن "أكثر من 1600 شخص قضوا أو فقد أثرهم خلال محاولتهم الوصول الى أوروبا" بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2018.

وشدد تقرير المفوضية الذي حمل عنوان "رحلات يائسة" على أنه "في الوقت الذي تراجع فيه إجمالي عدد الواصلين الى أوروبا (-41%) فإن معدل الوفيات في تزايد سريع"، مؤكدا أن "شخصا من أصل 18" حاول عبور وسط البحر المتوسط بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو قضى أو فُقد أثره في البحر بينما كان العدد "شخصا من أصل 42 خلال الفترة نفسها من العام 2017".

وصرحت باسكال مورو مديرة مكتب المفوضية لاوروبا ان "التقرير يؤكد مجددا أن البحر المتوسط هو أحد ممرات العبور البحرية الاكثر خطورة في العالم"، بحسب ما جاء في التقرير.

وتابعت مورو "مع تراجع عدد الوافدين الى السواحل الاوروبية لم يعد السؤال معرفة ما إذا كانت أوروبا يمكنها التعاطي مع عدد الواصلين بل ما إذا كانت تتمتع بما يكفي من الانسانية لانقاذ حياة الناس".

من جهة أخرى، وخلال العام 2018، تغيرت الطرق التي يسلكها المهاجرون في البحر المتوسط فقد ازداد عدد الواصلين الى السواحل الاسبانية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام ب130% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 (27,600 شخص في مقابل 12,100 للفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2017).

في الوقت نفسه، تراجع عدد الوافدين الى إيطاليا ب81% للفترة نفسها (18,500 في مقابل 95,300) بينما شهدت الطريق التي تمر عبر اليونان زيادة في الواصلين (+88% أي 26 ألفا في مقابل 13,800).

على الطريق الاسبانية، كان 75% من المهاجرين في العام 2018 من الرجال (10% من النساء والباقي من الاطفال) غالبيتهم من غينيا (3100) والمغرب (2600) ومالي (2200) وساحل العاج (1200) وسوريا (الف).

على الطريق الايطالية، 71% هم من الرجال (10% من النساء) من تونس (3300) وأريتريا (2900) والسودان (1600) ونيجيريا (1250) وساحل العاج (الف).

أخيرا على الطريق اليونانية، 40% هم من الرجال و36% من الاطفال و24% من النساء من سوريا (5750) والعراق (3450) وأفغانستان (2450) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (800) وفلسطين (600).

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب