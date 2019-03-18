أعلنت الشرطة الهولندية الاثنين أن عدة أشخاص اصيبوا بجروح في اطلاق نار على ترامواي في مدينة اوتريخت الهولندية، فيما اشارت وسائل الاعلام المحلية الى ان شرطة مكافحة الارهاب وصلت الى المكان.
وتحدثت الشرطة عن "دوافع ارهابية محتملة" وراء الهجوم.
وقالت الشرطة على حسابها على تويتر "حادث إطلاق نار في منطقة 24 اكتوبربلاين في مدينة اوتريخت .. أصيب العديد بجروح. تم إغلاق المنطقة المحيطة ونحن نحقق في الأمر".
وأضافت "إنه حادث اطلاق نار في ترامواي. لقد تم ارسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة".
وعرض الإعلام المحلي صوراً لرجال شرطة مقنعين ومسلحين وعربات اسعاف تحيط بالترامواي الذي توقف قرب جسر.
وتم وقف سير قطارات الترامواي في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة "ايه ان بي" الاخبارية عن الشركة المشغلة للقطارات "كيوباز".