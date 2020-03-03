هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 03:41 ص

اقترب إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 5 آلاف حالة الثلاثاء، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين، حيث تم تسجيل 477 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية وفاة شخصين آخرين، ما يرفع عدد ضحايا الفيروس في هذا البلد الآسيوي الى 28.

وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في عدد الاصابات في الأيام الأخيرة، حيث أخضعت السلطات للفحص أكثر من 260 ألف شخص مرتبطين بكنيسة شينتشونجي ليسوع، وهي طائفة دينية على علاقة بأكثر من نصف الإصابات.

وألغت السلطات الكورية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما ومددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

وحذّر البنك المركزي من تسجيل الاقتصاد ال12 في العالم نموا سلبيا في الفصل الأول من العام، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس يضر بالتصدير والاستهلاك على حد سواء.

وكانت سيدة من اتباع كنيسة شينتشونجي تبلغ 61 عاما أصيبت بالفيروس في 10 شباط/فبراير، لكنها منذ ذلك الحين حضرت أربعة قداديس على الأقل في دايغو، رابع أكبر مدينة في البلاد بعدد سكان يبلغ نحو 2,5 مليون نسمة.

واعتذر لي مان-هي، مؤسس الطائفة الدينية السرية البالغ 88 عاما الإثنين خلال مؤتمر صحافي تلفزيوني عن مسؤولية كنيسته في تفشي المرض، مشددا أن كنيسته تتعاون مع الحكومة لاحتواء الاصابات.

وتقدمت سلطات مدينة سيول بشكوى قانونية ضد لي ومسؤولين آخرين في كنيسته تتهمهم بالقتل وجرائم أخرى.

ومن بين 4,812 إصابة في جميع أنحاء البلاد، فإن نحو 90 بالمئة منها سجلت في دايغو ومقاطعة جيونغسانغ الشمالية المجاورة.

وأخضعت كوريا الجنوبية حتى الآن أكثر من 125 ألف شخص يحتمل باصابتهم بالفيروس للفحص الطبي، حيث من المتوقع أن ترتفع أرقام الاصابات أكثر.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك