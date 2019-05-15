هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 02:27 م

متظاهرون فلسطينيون في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في الذكرى ال71 للنكبة في 15 ايار/مايو 2019

أعلنت رئيسة جهاز الإحصاء المركزي علا عوض إن الواقع الديموغرافي الفلسطيني بعد 71 عاما من النكبة تضاعف أكثر من 9 مرات ليصل عدد الفلسطينيين إلى 13,1 مليوناً في الداخل والشتات حتى نهاية العام 2018.

وقالت عوض في تصريح صحافي بالتزامن مع الذكرى الحادية والسبعين لنكبة 1948 التي تصادف الاربعاء، إن "أكثر من نصف الفلسطينيين أو 6,48 ملايين شخص يعيشون في فلسطين التاريخية بينهم 1,57 مليون" داخل إسرائيل.

وأوضحت عوض انه "وفقا لارقام الجهاز فانه على الرغم من تشريد وتهجير الفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة، مقابل سياسة اسرائيلية تعمل على جذب ملايين اليهود من العالم واعطائهم امتيازات، الا ان أعداد الفلسطينيين تتساوى مع عدد الإسرائيليين".

وتشير التقديرات السكانية الى أن عدد السكان نهاية 2018 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بلغ 2,95 مليون نسمة، وفي قطاع غزة نحو 1,96 مليون.

ويقيم وفق الجهاز "في محافظة القدس نحو 447 ألف نسمة منهم نحو 65% (نحو 281 ألف نسمة) في مناطق القدس التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967".

وأشارت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر 2018، بلغ نحو 6,02 ملايين لاجئ فلسطيني، يعيش نحو 28,4% منهم في 58 مخيما رسميا تابعاً لوكالة الغوث الدولية، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

ودافعت عوض عن دقة الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي مؤكدة أنها تخضع "لمعايير دولية واحصاءات رسمية قابلة للمقارنة".

وقالت "على الرغم من التحديات التي تواجه عمل الجهاز، في ظل وجود 150 مستعمرة، و154 بؤرة استعمارية ... وجدار الفصل العنصري، استطعنا أن نثبت على المستوى الدولي والوطني ما يتم انتاجه من احصاءات ذات جودة عالية".

ويعيش نحو 400،000 إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية وتراوح أحجامها بين قرى صغيرة وبلدات كبيرة، فيما يعيش 200،000 في مستوطنات في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل.

وعمت الاراضي الفلسطينية والشتات الاربعاء مسيرات ومهرجانات لاحياء ذكرى النكبة ودوت صافرات الحداد في كل المحافظات الفلسطينية لمدة 71 ثانية، بعدد سنوات التهجير، فيما اتشحت الشوارع والمسيرات والمهرجانات باللون الاسود.

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