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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2015 05:34 ص 19 ديسمبر 2015 - آخر تحديث - 05:34

مهاجرون على شاطئ ليزبوس باليونان في 3 كانون الاول/ديسمبر 2015

أعلن البنك الدولي الجمعة ان الهجرة في العالم بلغت هذه السنة مستوى غير مسبوق وذلك على وقع تدفق اللاجئين والمهاجرين الى اوروبا، اذ وصل عدد المهاجرين في العالم الى 250 مليون نسمة.

وقال البنك في تقرير ان الهجرة بين دول الجنوب في ما بينها تمثل 38% من اجمالي عدد المهاجرين في العالم، في حين تمثل الهجرة من دول الجنوب الى دول الشمال 34%.

واوضح البنك ان هذه الارقام تشمل كل التنقلات السكانية سواء كانت لدوافع سياسية او اقتصادية او ثقافية.

وبحسب التقرير فان هؤلاء المهاجرين ارسلوا الى ذويهم في بلدانهم الاصلية ما مجموعه 601 مليار دولار بينها 441 مليار دولار كانت من نصيب الدول النامية.

واضاف انه "بتحويلهم اموالا تزيد عن ثلاثة اضعاف قيمة المساعدة المخصصة للتنمية الدولية، فان المهاجرين يؤمنون اطواق نجاة حقيقية لملايين الاسر في الدول النامية".

وبحسب التقرير فان الدول الثلاث التي تشكل المصدر الاساسي للاموال المرسلة الى الدول النامية هي الولايات المتحدة (37 مليار دولار) والسعودية (37 مليار دولار) وروسيا (33 مليار دولار).

اما الدول الاكثر استفادة من الاموال التي يرسلها مهاجروها فهي الهند (72 مليار دولار) والصين (64 مليار دولار) والفيليبين (30 مليار دولار).

وقالت صونيا بلازا التي شاركت في اعداد التقرير ان "ابحاثا عديدة اظهرت ان الهجرات، سواء أكانت هجرات عمال قليلي المهارات او ذوي مهارات عالية، تؤمن فوائد مهمة سواء للدول التي غادروها او لتلك التي تستقبلهم".

والدول الاكثر تصديرا للمهاجرين هي الهند والمكسيك وروسيا والصين وبنغلادش، في حين ان الدول التي استيرادا للمهاجرين هي الولايات المتحدة والسعودية والمانيا وروسيا والامارات.

اما فرنسا فاحتلت المرتبة السابعة في قائمة الدول المستقبلة للمهاجرين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب