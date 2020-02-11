هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 01:40 م

سجّل تعداد مصر السكاني الثلاثاء، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة ليظلّ البلد العربي الأكثر سكانا والثالث في القارة الإفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري.

وظهر الرقم الجديد على عدّاد السكان على واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة.

وجاء في بيان للجهاز أن "عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة الثلاثاء".

وبلغ "معدل الزيادة الطبيعية ( الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 % عام 2019 مقابل 1.87 % عام 2018 بانخفاض قدره (0.09 %)"، بحسب البيان.

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة "كانت 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمليون نسمة".

وأضاف "وصلت الزيادة مليون نسمة خلال 216 يوما".

وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في اخر تعداد سكاني قام به جهاز الاحصاء عام 2017.

وبلغ تعداد المصريين قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة.

وتأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يعتبر فيه الرئيس عيد الفتاح السيسي الزيادة السكانية تحديا رئيسيا يواجهه، وطالب المصريين في أكثر من مناسبة بتنظيم الأسرة وضبط الزيادة.

وفي تصريحات صحافية الجمعة الماضي، اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن "ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي".

فف-بام/اش

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