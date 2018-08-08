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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 03:50 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:50

الكسندريا اوكاسيو-كورتيز شابة من نيويورك تسعى للحصول على مقعد في الكونغرس وتدلي بكلمة في 2 اب/اغسطس في لوس انجيليس

تتنافس عدد قياسي من النساء على مقاعد مجلس الشيوخ الاميركي في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد عام شهد تحركا ضد التحرش الجنسي وتحدي الرئيس دونالد ترامب.

وعقب جولة أخرى من الانتخابات الفرعية في العديد من الولايات الأميركية الثلاثاء، ستنافس 183 امرأة على مقاعد في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مركز النساء الأميركيات والسياسة بعد التصويت في كنساس ومتشيغن "الأمر أصبح رسمياً .. لقد حطمنا الرقم القياسي في أعداد النساء المرشحات لمجلس النواب".

وقبل الآن، بلغ ذلك العدد 167 امرأة.

كما تتنافس 11 امرأة على الأقل على منصب حاكم ولاية، حسبما ذكر المركز على تويتر.

وفي حزيران/يونيو، حققت النساء رقماً قياسيا في عدد المرشحات منهن لمجلس الشيوخ. فقد بلغ عددهم 42 -- 24 من الديموقراطيين و18 من الجمهوريين. وكان الرقم القياسي السابق 40 في 2016، بحسب المركز.

والعديد من المرشحات اللواتي لهن حظا جيدا في الفوز هن من الاقليات غير الممثلة في الكونغرس.

وبينهم رشيدة طليب التي فازت في الانتخابات الديموقراطية في متشيغن الثلاثاء ويعتقد أنها ستصبح أول امرأة مسلمة ستدخل الكونغرس.

كما تتنافس العديد من النساء من السكان الأصليين في الانتخابات.

وقال المركز أن "لم يسبق أن انتخبت نساء من السكان الأصليين إلى الكونغرس الأميركي".

وتأتي الأرقام القوية من المرشحات عند منتصف ولاية ترامب وفي عام شهد حركة ضد التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء من رجال في مناصب بارزة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب