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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2018 08:10 م 11 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:10

دعاة استقلال كاتالونيا يتظاهرون رافعين رابات كاتالونيا اثنا تجمع ضم عشرات آلاف الاشخاص المطالبين بقيام جمهورية كاتالونيا الاحد ببرشلونة في 11 (afp_tickers)