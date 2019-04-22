هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 09:17 ص

رجال دين يهود يشاركون في صلاة امام حائط المبكى لمناسبة عيد الفصح في القدس في 22 نيسان/ابريل 2019

تجمع عشرات الآلاف عند حائط المبكى في القدس الشرقية المحتلة الاثنين لتلقي مباركة يهودية تقليدية بمناسبة عيد الفصح.

وقدرت الشرطة الحشد بأكثر من 30 ألفا.

وافاد مصور وكالة فرانس برس أن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وهو يهودي متدين كان بين الحاضرين.

يحصل التجمع لنيل "النعمة الكهنوتية" مرتين في السنة في أحد أقدس المواقع اليهودية خلال العطلة التي تستمر أسبوعا بمناسبة الفصح، وعيد السوكوت (المظلات) خلال الخريف.

ومع شالات الصلاة البيضاء التي تغطي رؤوسهم، يرفع الرجال اليهود من طائفة الكهنة- يدعون كوهانيم- أيديهم هاتفين بكلمات التبرك في الحفل.

ويعتقد اليهود أن حائط المبكى هو من بقايا الجدار الداعم لمجمع الهيكل الثاني الذي دمره الرومان عام سبعين ميلادية. ويعتبره اليهود من أقدس مواقعهم الدينية ويشيرون إليه باسم "جبل الهيكل".

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