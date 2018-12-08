عشرات الآلاف يتظاهرون في تورينو رفضاً لمشروع قطار يربط مدينتهم بفرنسا

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 04:59 م

متظاهرون ايطاليون يعارضون مشروع قطار سريع بين تورينو الايطالية وليون الفرنسية، في تورينو في 8 كانون الاول/ديسمبر 2018.

تظاهر عشرات الآلاف في تورينو السبت رفضاً لمشروع بناء خط للسكك الحديد يربط مدينتهم الواقعة في شمال إيطاليا بمدينة ليون في شرق فرنسا، معتبرين إياه "هدراً للمال العام" في بلد يحتاج للإنفاق على التعليم والصحة.

ويلحظ مشروع بناء خط حديدي لقطار فائق السرعة بين تورينو وليون والمعروف باسم "تي ايه في" حفر نفق طوله 57 كيلومتراً عبر جبال الألب لاختصار مدّة الرحلة بين المدينيتين من أربع ساعات إلى ساعتين فقط.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 8,6 مليارات دولار (7,5 مليارات يورو) ومن المقرّر أن تتحمل بروكسل 40 بالمئة من نفقاته فيما تدفع إيطاليا 35 بالمئة وفرنسا 25 بالمئة.

وقال منظّمو التظاهرة أنّ "بحراً من نحو 70 ألف شخص" شاركوا في التجمع المعارض للمشروع، فيما لم تورد الشرطة أي تقديرات عن أعداد المتظاهرين.

ورفع المحتجّون لافتات كتب عليها "كلا لتي إيه في" "وكلا للقطار الفائق السرعة" و"نحن ضد الهدر".

وقال ماوريزيو الفيرو البالغ 60 عاماً إنّ "هناك أموراً أهمّ للاستثمار فيها مثل المستشفيات والمدارس والطرق"، مشيراً إلى أنّه مضطر للانتظار حتى أيلول/سبتمبر المقبل من أجل إجراء عملية جراحيّة في مستشفى حكومي.

وتابع "يمكن الاكتفاء باستخدام خط القطار الحالي غير المستخدم بشكل جيّد".

وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، تظاهر نحو 40 ألف شخص في تورينو دعماً للمشروع.

ويرى مؤيّدو المشروع أنّه سيساهم في تطوير المدينة ومنطقة شمال ايطاليا برمتها.

والحكومة الإيطالية نفسها منقسمة حيال الملف، ففي حين يدعم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني المشروع، يعارض لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم المشروع الذي يعتبره إهدارا للمال العام.

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