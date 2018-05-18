محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 02:21 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:21

الاف المصلين الفلسطينيين في حرم المسجد الاقصى، في الجمعة الاولى من رمضان في 18 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)