هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 06:42 م

عشرات آلاف الاشخاص شاركوا في تظاهرة في وارسو دعا اليها اليمين المتطرف بمناسبة ذكرى الاستقلال في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2019

جمع اليمين المتطرف في بولندا عشرات آلاف الأشخاص شاركوا في مسيرة في وارسو الاثنين بمناسبة يوم الاستقلال بعد اسابيع على تحقيقه مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة.

ويصادف 11 تشرين الثاني/نوفمبر نهاية الحرب العالمية الثانية وكذلك نهاية 123 عاما من الاستعمار الروسي والبروسي والنمسوي المجري لبولندا.

وتأتي مسيرة هذا العام بعد شهر من فوز تحالف اليمين المتطرف "كونفديريشن" بتسعة مقاعد في انتخابات 13 تشرين الأول/أكتوبر.

وشارك في المسيرة التي جرت تحت رقابة الشرطة، زعماء وانصار اليمين المتطرف في بولندا، رغم أن العديد من المشاركين قالوا انهم رغبوا فقط في التعبير عن وطنيتهم، ولوحوا بالاعلام البولندية وهتفوا "الله، الشرف، الوطن".

وهتف بعض المشاركين بشعارات مناهضة للشيوعية والمثليين، بينما حمل آخرون صور رموز دينية في البلد الذي تدين غالبيته بالكاثوليكية.

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