هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 04:32 م

رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو اثناء وصوله إلى تجمع انتخابي في جاكرتا في 13 نيسان/ابريل 2019

احتشد نحو 100 الف شخص في استاد جاكرتا الرئيسي السبت للمشاركة في تجمع هائل لدعم رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو قبل أيام من أكبر انتخابات في ثالث أكبر ديموقراطية في العالم من حيث عدد السكان.

ويتفوق ويدودو على منافسه الرئيسي برابو سوبيانتو، الجنرال السابق، بفارق كبير في معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التي ستجري الاربعاء.

وعقد الرجلان مناظرتهما التلفزيونية الأخيرة مساء السبت.

وفي وقت سابق اكتظت شوارع المدينة بالمسيرات الملونة والتظاهرات السلمية، ما أدى الى توقف حركة السير.

وفي الاستاد الرئيسي لوح انصار ويدودو بعلم اندونيسيا باللونين الاحمر والابيض، فيما قام كثيرون بالغناء والرقص على أنغام العديد من الموسيقيين.

وتعالت صيحات الابتهاج عندما جدد ويدودو (57 عاما) التزامه بالتعددية في البلد الذي تدين غالبيه سكانه (أكثر من 260 مليون) بالاسلام.

وقال "بلدنا أمة كبيرة تضم مختلف الاتنيات والأديان والتقاليد والثقافات".

وعقد سوبيانتو آخر تجمع انتخابي الجمعة شارك فيه عشرات الالاف.

وسيتوجه أكثر من 190 مليون ناخب اندونيسي إلى صناديق الاقتراع في 17 نيسان/ابريل لاختيار رئيسهم ونوابهم وآلاف المسؤولين الحكوميين.

ويتنافس في الانتخابات 245 ألف مرشح، وسيدلي الناخبون بأصواتهم في نحو 800 ألف مركز اقتراع موزعة في أنحاء البلاد.

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