هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 10:31 ص

جنود من الجيش التشادي في دورية بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2015 عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون في إطار قوة عسكرية ضد جماعة بوكو حرام

قتل العشرات، بينهم سبعة جنود تشاديين و63 "إرهابيا"، في اشتباكات اندلعت جراء هجوم شنه عناصر جماعة بوكو حرام ليل الأحد على قاعدة عسكرية، وفق ما أفاد متحدث باسم الجيش التشادي الاثنين.

وقال الكولونيل عزم برماندوا لوكالة فرانس برس إن سبعة جنود قتلوا وجرح 15 عندما "هاجم الإرهابيون قواتنا عند منتصف الليل في بوهاما (...) بمنطقة بحيرة تشاد".

وأضاف بأن "63 إرهابيا قتلوا" مؤكدا مواصلة البحث عن مهاجمين آخرين.

وأشار إلى إن وزير الدفاع التشادي داوود يايا ابراهيم وقائد أركان الجيش طاهر إيرادا توجها إلى موقع المعارك الاثنين "لتقييم الوضع".

والشهر الماضي، قتل 23 جنديا في منطقة بحيرة تشاد في هجوم اعتبر الأكثر دموية ضد الجيش التشادي تنفذه جماعة بوكو حرام التي أطلقت تمردا في نيجيريا قبل عقد.

واتسعت رقعة الاضطرابات لتشمل النيجر وتشاد في إطار تمرد بوكو حرام الذي أسفر عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص ودفع أكثر من 1,7 ملايين إلى النزوح.

وشكلت الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا قوة متعددة الجنسيات لمحاربة بوكو حرام.

ومنذ حزيران/يونيو العام الماضي، شنت بوكو حرام سبعة هجمات في تشاد على الأقل.

ياس/لين/غد

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