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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 08:35 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:35

طفل يمني جريح في عيادة الطوارئ أصيب في محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون في غارة جوية وفق تقارير في 8 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)