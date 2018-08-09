عشرات القتلى والجرحى في هجوم على حافلة تقل أطفالا في سوق في اليمن (الصليب الأحمر)
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طفل يمني جريح في عيادة الطوارئ أصيب في محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون في غارة جوية وفق تقارير في 8 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
قتل وأصيب العشرات من اليمنيين الخميس في هجوم على حافلة كانت تقل أطفالا شمال اليمن، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.
وكتبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها على موقع تويتر "عشرات القتلى والجرحى في هجوم على باص ينقل أطفالًا في سوق ضحيان في صعدة. تعمل الفرق الطبية في المشفى المدعوم من قبل اللجنة الدولية في اليمن".
وتابعت التغريدة " يفرض القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين أثناء النزاعات وعدم استهدافهم".
ومن جهتها، أوردت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم المتمردين الحوثيين أن قُتل "39 مدنيا وأصيب 51 آخرون بجروح غالبيتهم أطفال" فيما وصفته ب "جريمة جديدة" لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ولم يصدر أي تعليق فوري من التحالف.
والأسبوع الماضي، قتل 55 مدنيا وأصيب 170 بجروح في أعمال قصف في مدينة الحديدة في حصيلة للصليب الأحمر. وتبادل التحالف والمتمردون الاتهام بالوقوف خلف الهجمات.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.
وتتهم السعودية إيران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي.
أوقعت الحرب في اليمن أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف العسكري في 2015.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب