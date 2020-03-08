هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2020 03:10 ص

قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ جراء انهيار فندق كان يُستخدم كمنشأة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في شرق الصين، بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الطارئة الصينية الأحد.

وقالت الوزارة إنّه من اصل 71 شخصًا حوصروا السبت لحظة وقوع الكارثة في الفندق، تم انتشال 48 من تحت الانقاض، بينهم عشرة فارقوا الحياة، بينما لا يزال البحث جارياً عن 23 آخرين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ستة أشخاص.

وانهارت المنشأة الواقعة في مدينة تشوانتشو في مقاطعة فوجيان السبت نحو الساعة 19,30 (11,30 ت غ) لسبب لم يحدد بعد.

وذكرت وزارة الشؤون الطارئة إن تسعة اشخاص تمكنوا من مغادرة الموقع على الفور.

وحوّل فندق "شينجيا" الذي يضم 80 عرفةً إلى منشأة للحجر الصحي لأشخاص احتكوا بمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة المنقذين وهم بصدد وضع أقنعة جراحية على وجوه الأطفال الذين انتشلوا من بين الحطام، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً. وعمد آخرون على رشّ معقمات في المكان.

وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وبينت صور أخرى كتل الركام متجمّعة في الموقع بينما بدا هيكل المبنى المعدني غير متضرر.

كانت أعمال ترميم للمبنى بدأت قبل رأس السنة القمرية التي صادفت هذا العام في 25 كانون الثاني/يناير.

وأكدت وزارة الشؤون الطارئة أن العمال الذين كانوا يواصلون أعمال الترميم السبت، أبلغوا صاحب المبنى عن وجود خلل في أحد الأعمدة قبل وقت قصير من انهياره.

ويفترض أن تستجوب الشرطة صاحب المبنى كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وسجّلت تشوانتشو 47 إصابة بكورونا المستجد منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر.

وسجلت الأحد 27 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في الصين إلى 3097، بوجود 80695 إصابة، منذ بدء تفشي المرض، وفق لجنة الصحة الوطنية.

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