هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 01:19 م

لقي ما لا يقل عن عشرة مدنيين حتفهم مساء الثلاثاء في اعتداء انتحاري وهجوم مسلح نفذه عناصر من جماعة بوكو حرام النيجيرية المتطرفة في نغويمي، في منطقة ضفة في جنوب شرق النيجر، بحسب رئيس بلدية المدينة.

واتهم المسؤول أبا كايا عيسى في تصريح لوكالة فرانس برس "عناصر من بوكو حرام" بشن هجومين. وقال "نفذ هجومان: فجرت انتحاريتان نفسيهما وهاجم رجال مسلحون أحد الأحياء مطلقين النار (على المدنيين) ثم رحلوا". وأضاف "لدينا حصيلة مؤقتة من عشرة قتلى إضافة إلى الانتحاريتين".

وأشار إلى "وجود سبعة أو ثمانية جرحى أيضاً".

وشرح أبا كايا عيسى أن "إحدى الانتحاريتين فجّرت نفسها في باحة مسكن شرطي، داخل مجمع الشرطة، فيما فجّرت الثانية حزامها الناسف بين البلدية ومجمع الشرطة، ومركز الشرطة".

وقال احد السكان إن "عدة منازل احترقت" و"تمّ إجلاء زوجات وأبناء شرطيين أصيبوا بشظايا، إلى مستشفى نغويمي".

وقال آخر لفرانس برس إن هجوم مسلحي "بوكو حرام استهدف حي ديلرام حيث قتلوا مدنيين وأحرقوا منازل".

ويعدّ هذا الهجوم الأول الذي يتم على نطاق واسع مستهدفا قلب نغويمي الواقعة في شمال ضفة، قرب بحيرة التشاد. ويأتي أيضاً بعد سلسلة هجمات وقعت في نهاية الأسبوع وفي الأسابيع الأخيرة في جنوب شرق النيجر.

وأدت سلسلة هجمات وقعت السبت إلى مقتل 14 شخصا في أربع مناطق في جنوب شرق النيجر، بحسب محصلة لسلطات منطقة ضفة.

وقال حاكم منطقة ضفة محمد مودور في حديث إلى قناة التلفزيون العامة، "لاحظنا تجدد نشاطات بوكو حرام ضد السكان المحليين الذين أداروا لها ظهورهم" ورفضوا "التعامل" مع المجموعة.

وقتل المسلحون الخميس الماضي ثمانية أشخاص، بينهم امرأة، في قرية كاريدي الواقعة في منطقة غسكيرو في جنوب شرق البلاد قرب نيجيريا، بحسب السلطات المحلية.

به ـ بجف/ م ر/ص ك

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