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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 04:21 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:21

الشرطة تقتاد بيوتر فيزيلزوف إلى المحكمة في 31 تموز/يوليو 2018 في موسكو

قال ناشط من أعضاء فرقة بوسي رايوت الروسية الأربعاء إنه "واثق" بأن أجهزة الاستخبارات الروسية سممته لأنه على الأرجح كان يحقق في مقتل ثلاثة صحافيين روس في إفريقيا.

وقال بيوتر فيرزيلوف الذي يحمل الجنسيتين الكندية والروسية لصحيفة بيلد الألمانية إنه يعتقد بأن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية على الارجح هي التي هاجمته.

ونقلت الصحيفة عن فيرزيلوف (30 عاما) قوله إن "التسميم جرى باحتراف الى درجة لا تمكنني من التوصل لأي استنتاج آخر".

وقال "قد يكونون جرّبوا عليّ خليط سم جديد لأن تسميمي اتخذ منحى مختلفا عن الآخرين: لم يستغرق الأمر أياما قبل أن أشعر بشيء ما بل حصل فورا".

ونقل فيرزيلوف إلى عيادة في موسكو في وقت سابق هذا الشهر إثر اصابته باعراض منها اضطرابات في النظر.

ثم نقل جوا إلى ألمانيا وأدخل مستشفى شاريتيه في برلين. ورجّح الأطباء هناك أن يكون فيرزيلوف قد تعرض للتسميم بمادة تعطّل الجهاز العصبي.

وأمضى فيرزيلوف وأعضاء آخرون في الفرقة عقوبة بالسجن 15 يوما بعد اقتحامهم ملعبا لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم في تموز/يوليو للاحتجاج على عنف الشرطة الروسية.

وربطت بوسي رايوت التسميم المفترض لفيريزلوف بمحاولته التحقيق في مقتل ثلاثة صحافيين روس في جمهورية إفريقيا الوسطى في تموز/يوليو وهي الفرضية التي كررها لصحيفة بيلد.

وقتل الصحافيون بالرصاص أثناء إعدادهم تقريرا عن مجموعة غامضة من المرتزقة الروس يعملون لحساب مؤسسة إعلامية أسسها خصم الكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.

وقالت بيلد إن فيرزيلوف كان مقربا من أحد الصحافيين ولم يتمكن من الانضمام إليهم في إفريقيا الوسطى لانه كان يمضي عقوبة السجن بسبب اقتحام الملعب.

وصرح لبيلد إنه يأمل بأن يخرج من المستشفى في برلين "في أسرع وقت" مضيفا "أريد العودة إلى روسيا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب