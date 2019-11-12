هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 11:07 م

آنيز تتحدث من على شرفة قصر كيمادو في لاباز بعد اعلان نفسها رئيسة انتقالية 12 تشرين الثاني/نوفمير 2019

أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد الثلاثاء خلال انعقاد جلسة للكونغرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني.

وتم استدعاء النواب الى جلسة للمصادقة على استقالة الرئيس ايفو موراليس الأحد وتأكيد تعيين آنيز البالغة 52 عاما رئيسة انتقالية، بهدف انهاء حالة الفراغ في السلطة.

وقالت آنيز في كلمة أمام الكونغرس حيث حضر فقط النواب المعارضين لموراليس "نريد أن ندعو الى انتخابات جديدة بأسرع ما يمكن". وهي كانت قد أعلنت نفسها في وقت سابق رئيسة لمجلس الشيوخ.

وأضافت "انه التزام أمام البلاد قطعناه على أنفسنا وطبعا سنحققه".

وأشارت آنيز، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة بيني الشمالية الشرقية، الى انه توجد "حاجة لخلق مناخ من السلم الاجتماعي".

وبعد الجلسة قام كارلوس ميسا، المرشح الذي هزمه موراليس في انتخابات 20 تشرين الاول/اكتوبر الرئاسية، بتهنئة آنيز في تغريدة على تويتر.

كما أعلن الزعيم المعارض لويس فيرنانديز كاماتشو الغاء الإضرابات وعمليات الحصار التي كان قد دعا اليها قبل ثلاثة أسابيع احتجاجا على إعادة انتخاب موراليس.

وآنيز مخولة وفق الدستور لتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الذين استقالوا جميعا مع موراليس.

وأحدثت الاستقالات الجماعية فراغا في السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والعنيفة التي تلت انتخاب موراليس لولاية رئاسية رابعة.

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