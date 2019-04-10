غرقت العاصمة الفنزويلية كراكاس وجزء كبير من فنزويلا في الظلام مجددا ليل الثلاثاء الأربعاء، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس وشهادات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وانقطع التيار الكهربائي في أكبر عطل يسجل منذ أسبوع، عند الساعة 23,20 (03,20 ت غ) الأربعاء.

وقد طال جزءا كبيرا من العاصمة ومناطق واسعة في 18 من ولايات فنزويلا ال23، بما فيها فارغاس وميراندا وأراغوا وكارابوبو وكوخيديس (وسط) ولارا وزوليا (غرب وجزيرة مارغاريتا.

وتشهد فنزويلا انقطاعات في التيار الكهربائي منذ مطلع آذار/مارس. قد أعلنت الحكومة الفنزويلية في بداية نيسان/ابريل عن تدابير صارمة للتصدي لهذه الأزمة.

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