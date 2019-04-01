هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 04:07 م

الطائرة الرسمية الألمانية من طراز إيرباص 340 في مطار تيغيل ببرلين في الأول من نيسان/أبريل 2019

تعرضت طائرة رسمية ألمانية كانت قد تعطلت وأجبرت المستشارة انغيلا ميركل على إرجاء رحلتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى قمة لمجموعة العشرين، الإثنين لانفجار إطار في رحلتها الاولى بعد عملية صيانة استمرت أربعة اشهر.

وفي آخر تلك الأعطال التي ترخي بظلالها على الطائرات الرسمية الألمانية في الأشهر القليلة الماضية، وصلت الطائرة "كونراد أديناور" وهي من طراز إيرباص وعلى متنها وزير الخارجية هايكو ماس بسلام إلى نيويورك لكن أحد إطاراتها انفجر لدى الهبوط.

وتم سحب الطائرة إلى موقف فيما أرغمت الحادثة ماس على تفويت مواعيده الأولى في وقت تستعد ألمانيا لتولي رئاسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس كان على متن الطائرة.

وتم إرجاء لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان. وافتتح اجتماع في مجلس الامن حول حماية الطواقم الإنسانية في غياب ماس.

وقبل شهر فقط تعطلت طائرة وزير الخارجية في مالي بسبب مشكلة هيدروليكية تعرضت لها أجهزة هبوط الطائرة وهي من نوع إيرباص إيه-319.

واضطرت طائرة إيرباص إيه-340 تابعة لسلاح الجو للتوجه من كولونيا لإعادته إلى المانيا.

وطائرة ماس التي تعرضت للعطل الأخير هي الطائرة نفسها التي أجبرت على الهبوط في كولونيا في تشرين الثاني/نوفمبر لمشكلات كهربائية اثناء رحلة لميركل إلى بوينس أيريس.

وتأخرت ميركل عن قمة مجموعة العشرين نتيجة لذلك.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير تعطلت طائرة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في إثيوبيا لاسباب مشابهة فيما أجبر وزير التنمية غيرد مولر على إلغاء رحلة إلى ناميبيا مطلع العام لأعطال في طائرته.

ومن بين 1743 رحلة رسمية بين 2016 و2018، ألغيت أو تأثرت 21 رحلة بسبب أعطال فنية، وفق ارقام رسمية.

وتنظر برلين في شراء طائرات جديدة في السنوات المقبلة لاستبدال طائرات اسطولها المتقادم.

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