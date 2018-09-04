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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 05:24 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:24

تعرض موقع فيسبوك لعطل وجيز في العالم إذ تعذّر على بعض المستخدمين الدخول أو نشر مضامين بسبب "مشاكل في الشبكة" بحسب مسؤولين في موقع التواصل الاجتماعي. (afp_tickers)