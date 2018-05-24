عقوبات أميركية تستهدف شركات طيران ايرانية
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طائرة تابعة لشركة ماهان اير التي تستهدفها العقوبات الاميركية(afp_tickers)
عززت الولايات المتحدة الخميس العقوبات التي تفرضها على ايران لتستهدف عدة شركات طيران قالت انها مرتبطة بالحرس الثوري الايراني.
ووضعت وزارة الخزانة الأميركية على لائحتها السوداء تسعة اشخاص وكيانات في ايران وتركيا لتزويدهم قطع غيار لشركات "ماهان اير" و"كاسبيان اير" و"ميراج اير" و"بويا اير" ودعم عملياتها التشغيلية.
ووصفت هؤلاء الاشخاص والكيانات بأنهم "ارهابيون دوليون" لتعاملهم مع شركات الطيران الاربع المدرجة على لوائح العقوبات الاميركية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان دعم شركات الطيران الايرانية هذه "يمد الحرس الثوري الايراني، فيلق القدس بالحياة ويساعد النظام الايراني على نقل الاسلحة والمقاتلين والمال الى وكلائه وضمنهم حزب الله وتعزيز نظام الاسد الوحشي".
واضاف "البلدان والشركات حول العالم يجب ان تأخذ علما بالمخاطر المرتبطة بمنح حقوق الهبوط وتقديم الخدمات الجوية لشركات الطيران التي تستخدمها ايران لتصدير الارهاب في كل المنطقة".
وتستثني العقوبات شركة "ايران اير" اكبر شركة طيران ايرانية اضافة الى شركة اسمان.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب