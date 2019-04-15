هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 06:17 م

شرطي عراقي يستخدم أوراقا نقدية من فئة 10 آلاف دينار عراقي بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2017 في بغداد

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على أشخاص في بلجيكا وكينيا وتركيا بتهم تمويل مفترض لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أنها حددت الأشخاص الذين خلفوا فواز محمد جبير الراوي، الذي قتل في غارة شنها التحالف الذي تقوده واشنطن في سوريا عام 2017 بعدما أرسل ملايين الدولارات لمقاتلين متشددين.

وأوضحت الوزارة أنها فرضت عقوبات على سبعة أشخاص بينهم مشتاق طالب الراوي الذي يعيش مع عائلته في بلجيكا منذ أواخر العام 2018.

وتم العثور على أدلة العام الماضي تظهر أن مشتاق كان يساعد في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية عبر استغلال آلات الدفع الإلكتروني التابعة للحكومة العراقية المخصصة للدفع للموظفين الرسميين والمتقاعدين، بحسب الوزارة.

وأفادت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر أن الوزارة "ملتزمة بضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل دائم عبر قطع جميع مصادر تمويل أعمالهم الإرهابية في أنحاء العالم".

وتعود شبكة الراوي إلى فترة التسعينات في العراق عندما استخدمت بغداد نظام الحوالة غير الرسمي لتجنب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على البلاد في عهد صدام حسين.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة "الأرض الجديدة" للصرافة التي يعتقد أنها أوصلت الحوالات بين العراق ومدينة سامسون في شمال تركيا.

وأضافت الوزارة أنه يشتبه أن عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق حصل على مليون دولار عبر الشركة العام الماضي.

واستهدفت العقوبات الأخيرة كذلك حليمة عدنان علي في كينيا، والتي قالت وزارة الخزانة إنها ضمن شبكة نقلت أكثر من 150 ألف دولار عبر نظام الحوالات إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وليبيا وإفريقيا الوسطى.

وبموجب البيان، ستصادر الولايات المتحدة أي أصول تجدها تابعة للأفراد الخاضعين للعقوبات وستمنع أي أميركيين من إجراء تعاملات مالية معهم.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك