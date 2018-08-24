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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 07:44 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:44

راية لتنظيم الدولة الاسلامية قرب كركوك في 11 ايلول/سبتمبر 2015 (afp_tickers)