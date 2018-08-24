عقوبات أميركية على ثلاثة آسيويين لتجنيدهم جهاديين
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
راية لتنظيم الدولة الاسلامية قرب كركوك في 11 ايلول/سبتمبر 2015(afp_tickers)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أنها أدرجت على قائمتها السوداء ثلاثة رجال آسيويين لمشاركتهم في شريط فيديو دعائي بثّه تنظيم الدولة الإسلامية في 2016 لإعدام رهينة.
وأوضحت الوزارة أنها أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من الماليزي محمد رافع الدين والإندونيسي محمد كريم يوسف فايز والفيليبيني محمد رضا لاهمان كيرام وذلك بسبب مشاركتهم في حزيران/يونيو 2016 في شريط فيديو صوّره التنظيم الجهادي لعملية إعدام نفذّها في سوريا بحق أسير.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن هذا الفيديو اندرج في إطار "حملة دعائية ترمي الى جذب متطرفين للانضمام الى جماعات إرهابية في جنوب شرق آسيا".
ولفتت الوزارة إلى أن محمد رافع الدين (52 عاماً) سجن بين العامين 2003 و2006 لارتباطه بتنظيم "الجماعة الإٍسلامية" المتطرف.
وأضافت أن محمد كريم يوسف فايز (49 عاماً) أمضى تسع سنين خلف القضبان في الفيليبين لحيازته أسلحة ومتفجرات خلافاً للقانون، لكنه ما إن خرج من السجن في 2014 حتى توجه الى سوريا حيث انضم الى تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.
أما بالنسبة الى محمد رضا لاهمان كيرام (28 عاماً) فقالت الوزارة إنه مسؤول عن تفجير حافلة في 2012 في زامبوانغا في الفيليبين وكان لا يزال حتى مطلع 2017 يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب