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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 02:33 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:33

فر مئات الالاف من الروهينغا المسلمين من ولاية راخين في بورما إلى بنغلادش في 2017 أمام حملة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها تطهير عرقي

فرضت حكومة الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على أربعة ضباط ووحدتين عسكريتين من بورما لاتهامهم بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و"التطهير العرقي" بحق أقلية الروهينغا.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر معلنا عن العقوبات، أن "قوات الأمن البورمية شنت حملات عنيفة ضد مجتمعات اتنية تمثل أقلية في بورما بما في ذلك التطهير العرقي والمذابح والاعتداءات الجنسية والقتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

وشملت العقوبات الضباط في الجيش وحرس الحدود اونغ كياو زاو، وخين مونغ سو، وخين هلاينغ، وثورا سان لوين الذين اتهموا بشن حملات عنيفة ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين وكذلك ضد أقليات في ولايتي كاشين وشان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه العقوبات تمثل تحذيراً لقوات الأمن لوقف الانتهاكات بحق الأقليات الاتنية والدينية واحترام حقوقها.

والعقوبات تهدف إلى حرمان من تشملهم من الوصول إلى شبكات المال والأعمال الدولية وتجميد أصولهم الخارجية إذا وجدت.

وأونغ كياو زاو أشرف على العمليات العسكرية التي أرغمت 700 ألف من الروهينغا المسلمين على الهرب من ولاية راخين باتجاه بنغلادش منذ صيف 2016، في ما وصفته الامم المتحدة كذلك بأنه "تطهير عرقي". وشهدت الحملة العسكرية العديد من عمليات القتل خارج القانون وإحراق قرى بأكملها.

وتولي خين مونغ سو قيادة وحدة شاركت في مجزرة استهدفت الروهينغا في 27 آب/اغسطس 2017 في مونغ نو حيث قالت وزارة الخزانة إن الجنود "ضربوا واعتدوا جنسيا وأعدموا أو قتلوا عشرات القرويين الروهينغا وفق التقارير".

وكان ثورا سان لوين قائد وحدة حرس الحدود التي اتُهمت بالمسؤولية عن أعمال قتل خارج القانون والعنف الجنسي والاعتداء على أقليات مختلفة.

أما خين هلاينغ فوردت تقارير عن ارتكابه تجاوزات في كاشين وشان ضد أقليات صينية أرغمت في تشرين الثاني/نوفمبر على أن تشكل دروعاً بشرية لوحدته العسكرية في مواجهة مع مسلحين متمردين.

والوحدتان العسكريتان اللتان عوقبتا لتورطهما في هذه الانتهابات هما الفرقة 33 الخفيفة للمشاة التي شاركت في انتهاكات ضد الروهينغا، والفرقة 99 الخفيفة للمشاة التي قادها خين هلاينغ.

وقال ماندلكر "يجب إحقاق العدالة من أجل الضحايا وأولئك الذين يعملون من أجل الكشف عن هذه الفظائع، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم البغيضة".

وأضاف "سنستمر بصورة منهجية في الكشف عن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة وكثير غيرهم ومحاسبتهم ونقدر بشكل كبير جهود المجتمع المدني الذي يفعل الشيء نفسه".

وتعرض المسؤولون السياسيون في بورما لانتقادات عنيفة بسبب التقاعس في التحرك لوقف تجاوزات الجيش الذي كان يؤكد انه يرد على هجمات المقاتلين الروهينغا.

وفرض الاتحاد الأوروبي وكندا كذلك عقوبات على مسؤولين عسكريين بورميين في الإطار نفسه.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب