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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 03:58 م 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:58

سفينة كورية شمالية تمر من أمام مدينة داندونغ الصينية بتاريخ 4 ايلول/سبتمبر 2017 (afp_tickers)