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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 03:31 م 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:31

سفينة كورية شمالية تمر أمام واجهة بحرية في مدينة داندونغ الصينية الحدودية (afp_tickers)